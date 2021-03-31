Paris Belediye Başkan Yardımcısı Pulvar: Irkçılık konuşulurken beyazlar sessiz kalmalı

Irkçılıkla ilgili toplantılarda beyazların konuşmasına izin verilmemesi yönünde yapılan bir çağrı Fransa siyaset dünyasını böldü, ABD'deki 'woke kültürünün' ülkede de artışta olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yardımcılarından Audrey Pulvar, siyahlar ve etnik azınlıkların ayrımcılığı konuştuğu toplantılarda beyazlardan konuşmamaları ve sadece izleyici olarak kalmalarının istenmesi gerektiğini söyledi.

Eski haber spikeri olan siyah siyasetçi, Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği'nin (UNEF) ayrımcılıkla ilgili bir toplantıya beyazları kabul etmemesinin ortaya çıkmasıyla ilgili BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu.

Gelecek yerel seçimlerde partisinin yürüttüğü kampanyanın başındaki isim olan 49 yaşındaki Sosyalist Partili Pulvar, aynı sebeplerle ve yollarla ayrımcılığa maruz kalmış kişilerin kendi aralarında bir araya gelip bunu tartışma ihtiyacı duymasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Bu toplantılara katılmak isteyen beyazlara da bu iznin verilmesi gerektiğini belirten Pulvar, "Ama konuşmamaları ve sessiz bir dinleyici olarak konuşmaları takip etmeleri istenebilir" ifadesini kullandı.

Whites must be silent when discrimination is discussed, says Paris deputy mayor Audrey Pulvar via ⁦@thetimes⁩ ⁦⁦@Anne_Hidalgo⁩ https://t.co/IHK20GTeBe — Karim N. (@NoujaimKarim) March 30, 2021

​Bu sözler, kimlik siyasetinin Fransa'da yükselişte olduğuna dair tartışmaları beraberinde getirdi. Sağcı bir kesim, ABD'den ithal edilen bu görüşün Fransız değerlerini riske attığını düşünüyor. 'ABD tarzı iptal kültürü' (cancel culture) ve genç nesilde ırk ve cinsiyet konusunda aktivizmin artması, 'woke kültürünün' ilk ayak sesleri olarak yorumlanıyor. 'Woke' ifadesi 1940’lardan bu yana toplumsal (sınıfsal, ırk, ayrımcılığı ve diğer adaletsizlikler gibi konularda) duyarlılığı olan kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

Paris bölgesinin aşırı sağcı başkanı Valerie Pecresse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bölgemde kimse ten renginden dolayı ayrımcılığa uğramayacak. Kabul edilebilir ırkçılık diye bir şey söz konusu olamaz" dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin başkan yardımcısı Jordan Bardella da Pulvar'ın bu sözlerinin sol kesimdeki 'beyaz nefretinin' bir kanıtı olduğunu savundu. Solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisi lideri Jean- Luc Melenchon ise Pulvar'ı eleştirenlerin, kendi 'cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerini' belli ettiklerini vurguladı.

Bahsi geçen UNEF toplantısı bu ayın ortalarında düzenlenmişti. Birlik başkanı Melanie Luce, bu tür toplantıların, ırkçılığa maruz kalanların deneyimlerini anlatabilmesi için yapıldığını söyleyip cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda sadece kadınlara özel toplantıları örnek göstermişti.

Daha önce 'ABD'den ithal edilen sosyal bilimler kuramlarının' tehlikesi ve bunların ulusal birliğe zarar verdiği uyarısı yapmış olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi de sağcıların eleştirilerine katılmıştı.