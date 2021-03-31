Suriyeli göçmen Almanya'da seçimlere gireceğini açıklamıştı: Irkçı tehditler nedeniyle adaylıktan çekildi

Suriye'den 6 yıl önce kaçıp Almanya’nın Dortmund şehrine yerleşen 31 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows, yaptığı yazılı açıklamada, adaylıktan çekilmesindeki en önemli nedeninin kendisine ve çevresindekilere yönelik ırkçı tehditler olduğunu belirtti. Alaows, adaylığına gösterilen büyük halk ilgisinin, mültecilerin neler başarabileceğini kanıtladığını kaydetti.

Adaylık sürecinde uğradığı ırkçılığın korkutucu boyutlara ulaştığını vurgulayan Alaows, ırkçılığa karşı güçlü yapılara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Daha önce Suriye’de hukuk eğitimi gören Alaows, şubat ayında yaptığı açıklamada, federal seçimlerde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinden Yeşiller Partisi’nin milletvekili adayı olacağını belirterek Suriye’den kaçan kişilerin siyasetteki sesi olmak istediğini ifade etmişti.