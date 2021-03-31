İtalya, casuslukla suçladığı iki Rus yetkiliyi sınır dışı edecek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir Facebook paylaşımında yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Rusya Büyükelçisi’ne İtalyan hükümetinin protesto notası iletilmiştir. Ayrıca kendisine, ciddi bir (casusluk) olayına karışan iki (büyükelçilik) çalışanının derhal sınır dışı edileceği bilgisi verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Dia Maio’nun söz konusu açıklaması, İtalyan polisinin salı akşamı düzenlediği bir operasyonda, Rusya adına casusluk yaptığı sanılan bir İtalyan albay ile bir Rus askeri ataşenin gözaltına almasını izledi.

Kremlin: İtalya ile iyi ilişkilerimizin korunmasını umuyoruz

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu suçlamalar sorulduğunda, Rus askeri ataşenin gözaltına alınması hakkında bilgiye sahip olmadığını belirtti ve İtalya ile Rusya arasındaki yapıcı ilişkilerin devamını umduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri: İtalya’ya verilecek karşılığı sonra açıklayacağız

Rusya Dışişleri’nin olanlara ilişkin açıklamasındaysa, “İki diplomatımızın İtalya’dan sınır dışı edilecek olmasından üzüntü duyuyoruz. İtalya ile ilişkilerimizin seviyesine hiç uymayan bu eylem karşısında tarafımızın atacağı adımları daha sonra ayrıca açıklayacağız” denildi.