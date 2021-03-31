Volkswagen, isim değişikliğinin '1 Nisan şakası' olduğunu açıkladı

Alman otomobil devi Volkswagen, Amerika biriminin 'Voltswagen' ismi ile faaliyet göstereceği haberinin 'şaka' olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, ABD biriminin 'Voltswagen' markası ile faaliyet göstereceği haberinin '1 Nisan şakası' olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada isim değişikliğinin 1 Nisan ruhuyla yapılmış bir PR çalışması olduğu ve şirketin elektrikli araç serisine dikkat çekmek istediği belirtildi.

Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biliyoruz, 66 yıl sonra isim değiştirmek olağandışı, ancak ruhumuz her daim genç. Voltswagen ile tanışın. Volkswagen'e benzer, ancak yenilenmiş bir elektrikli sürüş odağıyla. Tamamen elektrikli SUV'umuz ID.4 bugün piyasada" denildi.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Voltswagen (@VW) March 30, 2021

​Volkswagen Sözcüsü Mark Gillies, "Yeniden adlandırma, 1 Nisan Şakası Günü ruhuna uygun bir duyuru olacak şekilde tasarlandı ve tamamen elektrikli ID.4 SUV'nin lansmanına dikkat çekildi. Herkese elektrikli mobilite getirme taahhüdümüzü işaret etti" dedi.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor

Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği dün açıklanmıştı.