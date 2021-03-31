Avusturya: Gelecek hafta muhtemelen 1 milyon doz Sputnik V aşısı siparişi vereceğiz

Rusya’nın Viyana Büyükelçisi ile görüşmesini takiben ofisinden Başbakan Sebastian Kurz’a atıfla yapılan açıklamada, “Son aşamada bulunuyoruz ve muhtemelen gelecek hafta Sputnik siparişi verilebiliriz” denildi.

Kurz’un ofisinden yapılan açıklamada, Rusya ile imzalanması muhtemel aşı anlaşmasının; 300 bin dozun nisan ayında, 500 bin dozun mayıs ayında, 200 bin dozun da haziran başında Avusturya’ya tedarik edilmesini içereceği kaydedildi.

Avusturya’nın Rusya’dan Sputnik V aşısı satın almak için görüşmelere başladığı biliniyordu.

Avusturya Başbakanı daha önce Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı olmadan Sputnik V aşısını kullanmayacaklarını söylemişti. Ancak bugünkü açıklamada, Avusturya’nın EMA’nın kullanım onayını bekleyip beklemeyeceğine dair bir ifade yer almadı.

İlk başta bir dizi eleştiri yöneltseler de Almanya ve Fransa dahil birçok AB ülkesi Rusya’dan koronavirüs aşısı tedarik etmeyi gündemlerine almış durumda.

AB’nin ilaç otoritesi EMA, Sputnik V aşısını henüz onaylamış değil. EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

AB şimdiye dek 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi. Söz konusu ülkelerden biri olan Macaristan’da Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmiş durumda.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.