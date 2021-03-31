Fransa’da yeni koronavirüs kararları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs tedbirleriyle ilgili ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

​Fransa Cumhurbaşkanı, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı. Macron, vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.

Macron ayrıca, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.