Fransa’da yeni koronavirüs kararları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs tedbirleriyle ilgili ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Adresse aux Français.https://t.co/HbDs6FaFlj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021
Fransa Cumhurbaşkanı, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı. Macron, vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu.
Macron ayrıca, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını duyurdu.
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