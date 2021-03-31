AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Moskova ziyaretimde hakarete değil, saldırıya uğradım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, France 24 televizyonuna verdiği demeçte, Moskova ziyareti sırasında Rusya tarafından hakarete uğradığı yönündeki iddialarla ilgili soruya, şubat ayında gerçekleşen görüşmeleri kendisine yönelik saldırganlığın bir göstergesi olarak gördüğünü söyledi.

Borrell, "Bu hakaret değil, saldırı" dedi.

Avrupalı diplomat, ayrıca Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin 'ölü durumda' olduğunu da sözlerine ekledi.