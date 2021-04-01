 Kiev’den Donbass’ta ateşkese dönülmesi teklifi

Donbass Temas Grubunda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk, perşembe gününden itibaren Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkese dönülmesi çağrısı yaptı.

Temas grubundaki Ukrayna heyetinden Aleksey Arestoviç, Donbass Temas Grubunda Ukrayna’yı temsil eden Leonid Kravçuk’un perşembe gününden itibaren Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkese dönülmesi teklifi yaptığını söyledi.

Ukrayna’da yayın yapan Espreso televizyonuna konuşan Arestoviç, Donbass Temas Grubu’nun başkanlar düzeyindeki toplantısının sürdüğünü belirterek, “Leonid Makaroviç Kravçuk, toplantıya perşembe günü gece yarısından itibaren Donbass’taki tam ve kapsamlı ateşkese geri dönülmesi önerisiyle başladı. Bu öneri şu anda değerlendiriliyor” dedi.

Yeni esir takası konusunda bilgi sahibi olup olmadığı sorulan Arestoviç, insani yardım alt grubunun toplantısının sonucuna bağlı olarak ‘bir şeyler söyleyebileceğini’ kaydetti.

Daha önce, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donetsk’teki Şuma köyü bölgesinde meydana gelen çatışmada dört Ukrayna askerinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurmuştu. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanını bölgeye göndererek, kendisinin de Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderleriyle görüşeceğini belirtmişti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.