ABD ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında 'Donbass' görüşmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla 'güvenlik iş birliğini geliştirme' yollarını telefonda görüştüklerini açıkladı.

Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.