Eurovision Şarkı Yarışması'nda da koronavirüs deneyi: Sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek

Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen ve 65.'si mayısta Hollanda'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na en çok 3 bin 500 seyirci kabul edilecek. Seyirciler Hollanda içinden olacak, yalnızca koronavirüs testi negatif çıkanlar kabul edilecek. Yarışma, koronavirüs kısıtlamalarının geleceği açısından da bir deney görevi görecek.

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi veya kaldırılması durumunda vaka sayılarının nasıl etkileneceğini görmek için yapılan hükümet destekli deneylere Eurovision Şarkı Yarışması da dahil edildi.

© REUTERS / ALBERT GEA Bir koronavirüs deneyi de İspanya'da: Barcelona'da 5 bin kişiyle sosyal mesafesiz konser bir hükümet yetkilisini kaynak gösterdiği haberine göre 18-22 Mayıs'ta Rotterdam'ın ev sahipliği yapacağı organizasyona sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Provalar, yarı final ve finali Hollanda'da yaşayan en fazla 3500 kişi izleyebilecek. 39 ülkeden sanatçıların sahneye çıkacağı organizasyona izleyici olarak katılmak isteyenlerin koronavirüs testi yaptırması da gerektirecek.

Son olarak 2019'da İsrail'deki yarışmayı Duncan Laurence'ın 'Arcade' şarkısıyla kazanan Hollanda, bu yıl 65. düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı. Eurovision Şarkı Yarışması geçen yıl koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenmişti.

Türkiye'nin son yıllarda katılım göstermediği Eurovision'ın yetkilileri şubatta yaptıkları açıklamada bazı sosyal mesafeli etkinlikler olacağını duyurmuş ama seyirci kabul edilip edilmeyeceği konusunda muğlak bırakmıştı.

Toplamda 1.2 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü, 16 bin 500 kişinin de hayatını kaybettiği Hollanda'da 'saha laboratuvarı' adı altında bir dizi etkinlik düzenleniyor ve önlemler alındığı takdirde kısıtlamaları gevşetilir veya kaldırılırsa nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalınacağı görülmek isteniyor.

Bu ay başında başkent Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan Ziggo Dome'da binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına uymak zorunda kalmadan eğlenmişti.

Hollanda merkezli bir seyahat acentesi olan Sunweb de 18-70 yaş arası 187 kişiyi 8 günlük tatil için Yunanistan'a götürecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen hafta ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların nisan sonuna kadar uzatılacağını açıklamıştı.