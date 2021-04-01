Belçika'da 20 bin kişilik parti organizasyonu polisi harekete geçirdi: 1 Nisan şakası çıktı

Belçika'da Facebook'tan duyurulan ve 20 bin kişinin katılacağını belirttiği parti polisi harekete geçirdi. Ancak partinin 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Belçika, üçüncü koronavirüs dalgası nedeniyle sert karantina kuralları uygularken, Facebook'tan yapılan parti organizasyonu polis ve savcıları harekete geçirdi.

Facebook'ta mart ayında yapılan duyuruda, partinin şehrin en büyük parklarından Bois de la Cambre'de 1 Nisan'da gerçekleşeceği ve DJ Calvin Harris ile Daft Punk grubunun performans sergileyeceği belirtildi.

Facebook'ta 20 bin kişi, 'La Boum' (parti) isimli organizasyona katılacağını belirtti.

Polis, söz konusu partinin gerçekleşmeyeceğine dair duyuru yaparken, savcılar da sağlık önlemlerine uymayanların soruşturulacağını ve ayrıca Facebook gönderisinin arkasında kimin olduğunu bulmak için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ancak yine de birçok kişi parka akın etti. Parka gelenlerden Julia Ferrari isimli lise öğrencisi, Reuters'a partiye çok kişinin geleceğine inandığını ancak polisin parkı kapatmaya çalışacağını söyledi.

Parkta önlem alan polis, gelenleri geri çevirirken organizasyonun aslında 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

La Boum'un organizatörleri Facebook'ta partiyi 2022'ye ertediklerini açıkladı ve "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" ifadelerini kullandı.

Faux festival “La BOUM” : la police sera présente au Bois de la Cambre (vidéo) https://t.co/1pJgwZ3xG3 pic.twitter.com/Es3yOPEixN — BX1 - Actu (@BX1_Actu) March 30, 2021

​Belçika'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart'ttan itibaren dışarıda 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Ancak dün de havanın güzel olmasıyla birçok kişi Bois de la Cambre'de bir araya gelmişti.

Belçika'da şimdiye kadar 23 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 872 bin.