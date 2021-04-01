San Marino: Araştırmalar Rus Sputnik V aşısının etkinlik ve güvenilirliğini kanıtladı

San Marino Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Roberto Chavatta, bu yılın şubat ayı sonunda ülkede kullanılmaya başlanan Rus Sputnik V koronavirüs aşısının güvenilirliğini kanıtladığını kaydetti.

San Marino Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Roberto Chavatta, Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına ilişkin ülkede yapılan araştırmaların, bu ilacın etkinliği ve güvenilirliğini gösterdiğini belirterek olumlu bir değerlendirmeyi hak ettiğini söyledi.

Ülkede yapılan araştırmaların çok iyi sonuçlar verdiğine vurgu yapan Chavatta, “Elbette, Sputnik V'yi kesinlikle olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Daha önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, ülke hükümetinin önümüzdeki günlerde sağlık uzmanlarıyla Rus Sputnik V aşısının, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararını beklemeden onaylanması olasılığını ele alacaklarını belirtmişti.