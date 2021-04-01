İngiltere'de sağlık personelinden sosyal mesafeli maaş protestosu

Londra’da sağlık personeli, sosyal mesafe önlemleri altında gösteri düzenleyerek, maaşlarına yapılan yüzde 1’lik zammı protesto etti. Sağlık çalışanları hükümete, 'kabul edilebilir bir zam' yapması için çağrıda bulundu.

Londra’nın merkezinde bulunan St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık personeli, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen maaşlarına yalnızca yüzde 1’lik zam yapılmasını protesto etti.

Sosyal mesafe kuralına uyulan gösteride, sağlık personeli maaşlarına yapılan zamdan memnun olmadıklarını dile getirerek, hükümete 'kabul edilebilir bir zam' yapması için çağrıda bulundu.

'Bundan daha fazlasına layığız'

Yapılan yüzde 1’lik zammın ev kiralarını bile karşılamayacağını vurgulayan sağlık çalışanları, seslerini sloganlar atarak duyurmaya çalıştı.

Göstericilerin ellerinde bulunan “Biz bundan daha fazlasına layığız” ve “Sağlık çalışanlarımıza ödeme yapın” yazılı pankartlar dikkat çekti.

Saat 10.00 sıralarında başlayan eylem yaklaşık 3 saat sürdü. Polisin müdahale etmediği gösteri 3 saatin ardından sona erdi ve sağlık çalışanları olaysız dağıldı.