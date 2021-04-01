İngiltere'de bir polis memuru, aşırı sağcı örgüte üye olmaktan suçlu bulundu

İngiltere’de, 2011’de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik’in yazdığı manifestoyu telefonuna indirdiği tespit edilen bir polis memuru aşırı sağcı örgüte üye olmaktan suçlu bulundu. Savcı, Breivik'in yazdığı manifestonun bomba yapım talimatları ve 'kitlesel saldırılar için kapsamlı bilgiler' içerdiğini belirtti.

Sky News’te yer alan habere göre, başkent Londra’daki Old Bailey Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmada, 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam’ın taşıdığı 'Hitler bıyıklı' ve 'nazi armalı' fotoğraflara ulaşıldı.

BREAKING: A Metropolitan Police officer has been convicted of membership of the banned neo-Nazi terrorist organisation National Action.



Benjamin Hannam, 22, from north London, is the first British officer to be convicted of a terrorism offence pic.twitter.com/Lgo3RTwZEX — Daniel De Simone (@DdesimoneDaniel) April 1, 2021

​Londra’nın kuzeyindeki Edmonton karakolunda görev yapan Hannam’ın telefonunda yapılan incelemelerde, Norveç’te 2011’de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik’in yazdığı manifestoyu ve 'Bıçakla Saldırı' isimli el kitabını indirdiği ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Breivik'in yazdığı manifestonun bomba yapım talimatları ve 'kitlesel saldırılar için kapsamlı bilgiler' içerdiğini belirtti.

'Propaganda afişlerindeki cesur bakışlardan etkilendim'

Savcı, Hannam’ın, hükümet tarafından 2016 ‘da yasaklanan National Action (NA) adlı aşırı sağcı örgütün toplantılarına katıldığını da tespit etti.

Karar duruşmasında NA grubunun Swindon kentindeki faaliyetlerine katıldığına ilişkin görüntüler izletilen Hannam, Nazi propaganda afişlerindeki 'cesur bakışların' faşizme olan ilgisini başlattığını kaydetti.

Hannam, telefonundaki belgeleri ise aşırı kaygı bozukluğu nedeniyle oluşan takıntıları nedeniyle indirdiğini söyledi.

Old Bailey Mahkemesi, Hannam’ın aşırı sağcı terör grubuna üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından mahkum edilmesine karar verdi.