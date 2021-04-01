İngiltere Başbakanı Johnson'ın siyah danışmanından istifa kararı

İngiltere'de hükümet, yayınladığı bir raporda ülkede kurumsal ırkçılığın olmadığını belirtmiş ve rapor, ırkçılık karşıtı hareketler ve muhalif milletvekiller tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Başbaban Boris Johnson'un etnik azınlıklardan sorumlu danışmanı Samuel Kasumu'nun, raporun ardından istifa edeceği açıklandı.

Kasumu, şubat ayında Downing Street'te 'dayanılmaz' türden bir gerilim ortamının olduğunu belirterek, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin ayrıştırıcı bir siyaset peşinde koştuğunu ifade etmiş ve istifa kararı aldığını açıklamıştı.

Danışman, istifadan Aşı Programından Sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi tarafından vazgeçirilmişti.

Hükümetten doğrulama

Politico'da yer alan habere göre geçen hafta istifasını sunan Kasumu, dün sabah kararı hakkında meslektaşlarını bilgilendirdi.

Bir hükümet sözcüsü, açıklamasında Kasumu'nın mayıs ayında istifa edeceğini doğruladı ancak kararın, Irk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu'nun (CRED) yayınladığı raporla bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Ülkede 'kurumsal anlamda ırkçılığın bulunmadığı' belirtilen söz konusu rapor, İngiltere'deki azınlıkların polislik, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarındaki deneyimlerindeki büyük eşitsizliklere dikkat çeken ırksal eşitlik talepli toplumsal hareketler ve muhalif milletvekilleri tarafından kuşkuyla karşılanmıştı.

İşçi Partisi, Johnson hükümetini ırkçılığı örtbas etmeye çalışmakla suçlamıştı.

264 sayfalık raporda, İngiltere'nin 'beyazların çoğunlukta olduğu diğer ülkeleri için bir model olarak' kabul edilebileceği öne sürülmüştü.

Öte yandan CRED, geçen yıl Bristol kentinde bir İngiliz köle tüccarının heykelinin devrildiği 'Black Lives Matter' protestolarının ardından Başbakan Johnson tarafından oluşturulmuştu.