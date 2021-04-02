Putin-Macron-Merkel görüşmesinde öne çıkan koronavirüs aşısının ortak üretimi Alman okurların ilgi odağı oldu

Die Welt gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmeye ilişkin haberinde, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V de dahil olmak üzere aşı üretimi alanında iş birliği konusunu öne çıkardı.
Gazete ayrıca liderlerin Ukrayna’nın doğusunda, Libya’da ve Suriye'de devam eden ihtilafların çözümüne ve Belarus'taki duruma değindiklerin yazsa da okurlar tarafından en büyük ilgiyi gören Kovid-19 aşıları oldu.
'Joachim h' ise bu açıklamaya ek olarak, "Aşı altı aydır var. Ve eğer formaliteler şimdiye kadar hala çözülmediyse, bu sadece ihmal değil, aynı zamanda kötü niyettir. Böyle şeylerin cezası olmalı" diye yazdı.
'Kaspar H S', "Bu, daha geçen yıl tüm AB'nin dalga geçtiği aşı değil mi? Çok hızlı geliştirildiği için şüphe mi duyulmuştu? Sanırım özür dilemenin zamanı geldi, bu özellikle Alman basını için geçerli, zira o zaman yazmadığını bırakmamıştı" ifadelerini kullandı.
'U. Glück' adlı okur, "Çin aşısının da fena olmadığı söyleniyor. Üstelik daha ucuz. Neden kontrol edilmiyor? Denemeye değer. Yoksa bizdeki durum henüz yeterince ciddi değil mi?" paylaşımında bulundu.
Bazı okurlar ise Rus aşısına her şeye rağmen şüpheyle baktıklarını ifade etti.
'Ulrike F', "İster Çin’den olsun ister Rusya’dan, kendime komünist bir aşıyı enjekte etmelerine izin vermeyeceğim. Zaten Çin’in ürettiği maskeleri de, testleri de, kot pantolonları da satın almıyorum" diye yazdı.
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