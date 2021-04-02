Putin-Macron-Merkel görüşmesinde öne çıkan koronavirüs aşısının ortak üretimi Alman okurların ilgi odağı oldu

Alman Die Welt gazetesinin Rusya lideri Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yapılan görüşmeye ilişkin haberinde öne çıkan koronavirüs aşılarının ortak üretiminde iş birliği konusu, okurlar tarafından büyük ilgi gördü ve çeşitli yorumlara neden oldu.

Die Welt gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmeye ilişkin haberinde, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V de dahil olmak üzere aşı üretimi alanında iş birliği konusunu öne çıkardı.

Gazete ayrıca liderlerin Ukrayna’nın doğusunda, Libya’da ve Suriye'de devam eden ihtilafların çözümüne ve Belarus'taki duruma değindiklerin yazsa da okurlar tarafından en büyük ilgiyi gören Kovid-19 aşıları oldu.

'FrHa' adlı kullanıcı, "Aşı üretiminin Bavyera'da yapılması gerekiyor! Mevcut durumda, bir aşı sırf Rusya'da geliştirildiği için reddedilmeli. Aksine, bu deveye girmiş olan yumuşama politikası olacak" ifadelerini paylaştı.

'Joachim h' ise bu açıklamaya ek olarak, "Aşı altı aydır var. Ve eğer formaliteler şimdiye kadar hala çözülmediyse, bu sadece ihmal değil, aynı zamanda kötü niyettir. Böyle şeylerin cezası olmalı" diye yazdı.

'Kaspar H S', "Bu, daha geçen yıl tüm AB'nin dalga geçtiği aşı değil mi? Çok hızlı geliştirildiği için şüphe mi duyulmuştu? Sanırım özür dilemenin zamanı geldi, bu özellikle Alman basını için geçerli, zira o zaman yazmadığını bırakmamıştı" ifadelerini kullandı.

'U. Glück' adlı okur, "Çin aşısının da fena olmadığı söyleniyor. Üstelik daha ucuz. Neden kontrol edilmiyor? Denemeye değer. Yoksa bizdeki durum henüz yeterince ciddi değil mi?" paylaşımında bulundu.

'Zeitungsleser' ise iğneleyici bir tavırla "Her şey ne kadar çabuk oldu ve bitti! Batılı bir aşı olarak AstraZeneca gündemden düşüyor, artık ona umut bağlanmıyor. Ve şimdi de Rus aşısı. Acaba bu aşının daha erişilebilir, daha ucuz ve tolere edilmesi daha kolay olduğu ortaya çıkarsa bunu nasıl açıklayacaklar? Halihazırda 50'den fazla ülke onu başarıyla kullanıyor. Günaydın AB!" ifadelerini paylaştı.

Bazı okurlar ise Rus aşısına her şeye rağmen şüpheyle baktıklarını ifade etti.

'Ulrike F', "İster Çin’den olsun ister Rusya’dan, kendime komünist bir aşıyı enjekte etmelerine izin vermeyeceğim. Zaten Çin’in ürettiği maskeleri de, testleri de, kot pantolonları da satın almıyorum" diye yazdı.