Fransa'da belediyedeki nikahlarda yabancı ülke bayraklarına yasak

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) teklifiyle söz konusu maddenin tasarıya eklenmesi için oylama yapıldı.

Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti. Bu maddeye göre, belediye başkanlarına belediyede yapılan nikah merasimlerinde ve belediyenin çevresinde Fransız ve AB dışındaki ülkelerin bayraklarını bulundurma yasağı getirme yetkisi veriliyor.

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

'Burası futbol sahası değil'

LR Senatörü Jacqueline Eustache-Brinio, yaptığı açıklamada, "Nikah merasiminde bayrakların ne işi var? Burası futbol sahası değil. Neden bu (yabancı) bayraklar birkaç yıldır kamusal alanı işgal etme noktasına geliyor?" ifadesini kullandı.

'Ulusumuzun bir parçası olan kişileri dışlıyorsunuz'

Yeşiller Partisinden (EELV) Senatör Thomas Dossus ise yaptığı açıklamada, bu maddeyi 'skandal' olarak nitelendirdi.

EELV Senatörü Esther Benbassa da "Ulusumuzun bir parçası olan kişileri tamamen dışlıyorsunuz. Müslümanlara saldırıyorsunuz ve onların normal şekilde yaşamasını engelliyorsunuz" dedi.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası tekrar Meclis'te oylanacak.

Senato'da dün de 'ayrılıkçı' olarak bilinen yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını ve havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.