Külünk: Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e, Türk olduğunu söyledikten sonra silah sıktı

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü, Türk olduğunu söyledikten sonra vurduğunu ifade etti. Külünk, olayla ilgili bir video paylaştı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, kişisel Twitter hesabında Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'e, Türk olduğunu söyledikten sonra silahla ateş ettiğini ileri sürdü.

Külünk, "Elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" diye yazdı.

66 YAŞINDA HABEŞ TEMİZ

Alman polisi Alzheimer hastası Türk’e,

Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede.

Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır. pic.twitter.com/kiyfPXS7tl — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 2, 2021

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