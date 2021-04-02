Bu kez Yunanistan'dan Türkiye'ye 'göçmenlerin Ege'yi geçmesine yardımcı olarak gerilim kışkırtıcılığı' suçlaması

Atina'dan Türkiye'yi İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleriyle göçmenlerin Yunanistan, dolayısıyla Avrupa sularına geçmesine yardımcı olarak gerilim provoke etmekle suçlayan bir dizi açıklama geldi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri yasadışı biçimde Türkiye'ye geri ittiği suçlamaları BM raporlarına geçerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" suçlamasında bulunurken, Atina'dan hamle geldi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, Ankara'yı, 'Ege'de tehlikeli manevralarda bulunarak ve göçmenlere yasadışı yardım ederek gerilim kışkırtmakla' suçladı.

Greece accuses Turkey of illegally supporting migrant crossings https://t.co/QeLMRKkib0 — The New Arab (@The_NewArab) April 2, 2021

Göç Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu sabah Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Türkiye Sahil Güvenliği ve Deniz Kuvvetleri'nin göçmen taşıyan derme çatma botlara Avrupa'nın sınırına dek eşlik ederek Yunanistan'la gerilim kışkırtmaya çalıştığı birçok vaka bildirdi. Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez" denildi.

Öncesinde devriye gezen gemilerinden birinin Midilli Adası yakınında tehlikeli manevralar yapan bir Türk gemisi tarafından taciz edildiğini duyuran Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenlik gemisinin hızla Yunan gemisinin yanından geçip dalgalara tutulmasına neden olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Greece accuses Turkey of escorting migrant smuggling boats https://t.co/tcqTo4fJwY pic.twitter.com/5Wv1pQ341C — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) April 2, 2021

Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenliği'nin göçmen botlarının Yunan sularına girmesine yardımcı olmaya çalıştığını iddia ettiği iki vaka daha bildirdi. Birinde iki Türk devriye gemisinin bir göçmen botunu Yunan sularına geri itmeye çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye'nin geçiş rotalarını daha iyi denetlemesini ve göçmenleri engellemesini isteyen Atina, uzun zamandır Ankara'dan sığınma başvurusu reddedilen 1500 göçmeni geri kabul etmesini talep ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, bu hafta yaklaşık 8 bin sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaretinde, Türkiye'ye Yunanistan'dan geri kabullere acilen yeniden başlaması çağrısı yaptı.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.