Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros: Türkiye bölgede bir 'provokatör' gibi davranıyor

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, ABD'nin geçen seneye nazaran artan bir şekilde Türkiye ile ilgili konularda gösterdiği anlayış düzeyinden memnun olduğunu belirtti. Floros, Türkiye için 'provokatör' ifadesini kullandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Amerikan-Yunan Enstitüsü tarafından düzenlenen online bir etkinlikte, "Geçen yıldan beri, ABD'nin bizi farklı bir perspektiften dinlediğini söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Yunan general, “Türkiye'nin bölgeye istikrarsızlık getiren bir provokatör gibi davrandığını söylediğimizde, ne söylemek istediğimizi artık çok daha net anlıyorlar. ABD de dahil olmak üzere bölgedeki herkes istikrar ve barışla çok ilgileniyor ve tek baş belası Türkiye”diye konuştu.

“ABD'nin bu davranışı çok açık ve bizim açımızdan son yılların en büyük avantajı Türkiye ile ilgili bu şikayetler konusunda yalnız hissetmememiz'' diyen Floros, ''Artık Türkiye'yi protesto eden birçok ülke var" ifadelerini kullandı.

Floros, Yunanistan'ın savunduğu 'tüm adaların kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye (MEB) sahip olduğu' görüşüne ABD'nin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Yunan general ayrıca 2018 yılında Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğu'nun başlatılması ve Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın (MDCA) güncellenmesinin iki ülkenin savunma işbirliğinde yeni bir sayfa açan olumlu bir ivme yarattığını kaydetti.