Almanya'dan Donbass'ta gerilimin düşürülmesi çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile gerçekleştirdiği telefon görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Berlin'in Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu yakından takip ettiğini ve gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Maas'ın konuya ilişkin, "Ukrayna-Rusya sınırındaki durumu yakından takip ediyoruz ve Ukrayna ile aynı fikirdeyiz: Şu anda ateşkesi tehlikeye atmamak için gerginliğin azaltılmasına ihtiyacımız var" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın güneydoğusunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Rusya'yı Ukrayna'da 'istikrarı bozucu' eylemlerde bulunmakla suçlamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, Donbass'taki durumun kötüye gitmesi halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma sözü verdiğini açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Rus saldırganlığının artması durumunda Washington, Ukrayna'yı yalnız bırakmayacak" dediği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.