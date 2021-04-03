Ukrayna’dan ‘NATO ile birlikte Rusya’ya karşı savaşa hazırlanıyoruz’ itirafı

Arestoviç, Ukrayna medyasına açıklamasında, “NATO’nun, ‘Avrupa’yı koru’ anlamına gelen Defender Europe 2021 adını taşıyan geniş kapsamlı tatbikatı başladı. Maksat, Baltık Denizi’nden Karadeniz’e olan bölgede, gelin açık açık konuşalım, Rusya’ya karşı savaş konusu işleniyor” ifadesini kullandı.

NATO’nun artık bölgeye güç takviyesiyle birlikte lojistik sorun üzerindeki çalışmalara başladığını söyleyen Ukraynalı yetkili, “Başlıca odak noktası Balkanlar, Kırım ve Kırım’ın kuzeyinde kalan her şey. Bunlar açık kaynaklar, bunu kimse saklamıyor” dedi.

NATO, Mayıs-Haziran aylarında, Soğuk Savaştan bu yana en büyük askeri tatbikat gerçekleştirecek. Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde savunma ve saldırı eylemlerinin işleneceği tatbikata aktif olarak Gürcistan, Moldova ve Ukrayna katılıyor.