İspanya'da Podemos partisinin binasına molotoflu saldırı

İspanya'da Podemos partisinin ülkenin Murcia kentinin Cartagena bölgesinde yer alan genel merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Yerel basında yaşanan saldırıya yönelik yayınlanan haberlerde saldırının, yerel saatle 07.30'da meydana geldiği belirtildi.

TERRORISMO FASCISTA.



Después de pintar "ROJOS" y "AL PODEMITA DINAMITA", ahora intentan incendiar la sede de PODEMOS en Cartagena con material explosivo.



Si queremos preservar la libertad y la democracia, hay que pararle los pies a la extrema derecha y a quienes la blanquean. pic.twitter.com/Zrl4lcKDde — PODEMOS (@PODEMOS) April 2, 2021

Parti lideri Pablo Iglesias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıdan aşırı sağcıları sorumlu tutarak, "Aşırı sağcıların sokak terörü bizi korkutamayacak. Şiddete ve onların saldırılarına karşı demokrasi, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mientras algunos alientan el odio y la violencia, nosotros avanzamos junto a la alegría rebelde de quienes quieren un futuro con más justicia social y más democracia.



Hemos estado en Vallecas, conociendo en profundidad la labor de una despensa solidaria impulsada por el barrio. pic.twitter.com/aqhQoFEefb — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 2, 2021

Yaşanan saldırıya yönelik Podemos'tan tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Molotof kokteylleri ile parti binasını ateşe vermeye çalışarak ileri gittiler. Bu saldırı sadece maddi hasara değil, insanların yaralanmasına da neden olabilirdi" denildi.

Öte yandan muhafazakar Halk Partisi Sözcüsü ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, açıklamasında "Biz şüpheli değiliz, nereden gelirse gelsin tüm saldırıları kınıyoruz" dedi.

Saldırıya ilişkin diğer parti liderlerinden açıklama gelmezken, söz konusu saldırı son 2 yıl içinde parti binasına yapılan 6. saldırı olarak kayda geçti.

Daha önceki saldırılardan 2020 Mayıs ayında parti merkezinin birkaç penceresi taşlarla kırılmış, Eylül ayında ise merkezin duvarlarına Nazi sembolleri çizilmişti.