Çekya: AB, aşı konusunda dayanışma göstermiyor, bizi Rusya ile görüşmelere itiyor

Çekya Başbakanı Andrej Babis, AB’nin kendilerine koronavirüs aşısı tedarik edemediğini, bunun da ülkesini, Brüksel’in ilaç otoritesinin onayını beklemeden Rusya ile aşı görüşmelerine başlamaya ittiğini söyledi.

Seznam Zpravy haber sitesinde yer alan açıklamalarına göre Çekya Başbakanı Babis, “Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un bir milyon doz Rus aşısı satın alacaklarını söylemesi ya da Slovakların bu aşıdan 2 milyon doz almış olmaları şaşırılacak bir şey değil” dedi.

Babis şöyle devam etti: “Onların (Avusturya ve Slovakya) tersine biz en başta (AB’nin ilaç otoritesi tarafından onaylanmış) aşıları istediğimizi söylemiştik. Fakat şimdi öyle bir durumda kaldık ki, bir yandan dayanışmadan bahsediliyor, diğer yandan sıra bu dayanışmayı göstermeye gelince bir dayanışma göremiyorsunuz.”

Çekya Başbakanı, söz konusu durumun kendilerini, AB’nin ilaç otoritesi tarafından onaylanmadan Rus aşısı satın almak için görüşmeler yapmaya itip itmeyeceği sorusuna, “Dolaylı olarak bizi buna mecbur bırakıyorlar” cevabını verdi.

Rus Sputnik V aşısı, AB’nin ilaç otoritesi EMA tarafından henüz onaylanmamış olsa da birlik üyeleri Macaristan ile Slovakya’nın yerel ilaç otoriteleri tarafından onaylanmış durumda.

EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

AB şimdiye dek 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi.