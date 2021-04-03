Donetsk: Ukrayna İHA’sının saldırısı sonucu bir çocuk öldü

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna İHA’sının saldırısı sonucunda bir çocuğun öldüğü, bir kadının da yaralandığını duyurdu.

Gazetecilere konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 59. Tugayı’na bağlı askerler, suç teşkil eden emir üzerine, el yapımı patlayıcı düzenekle donatılmış insansız bir hava aracıyla saldırı düzenlediler" dedi.

Sözcü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Aleksandrovskoye yerleşim bölgesindeki bir evin bahçesinde bulunan sivilleri hedef aldığını belirterek, "Ukraynalı askerlerin saldırısı sonucunda beş yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Sözcüsü Yakov Osadçiy ise, sabah saatlerinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede ateşkesin sağlanması için ek tedbirlerin alındığı temmuz ayının sonundan bu yana ilk kez Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik top atışları gerçekleştirdiğini belirtmiş, halk milislerinin Minsk anlaşmalarıyla yasaklanmayan silahlarla ateşe karşılık verdiğini duyurmuştu.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti