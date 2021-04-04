Donetsk Halk Cumhuriyeti: Büyük çaplı çatışma halinde hedefte doğrudan Donetsk olacak

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Donbass ve Kiev arasında büyük çaplı bir askeri çatışma durumunda Ukrayna ordusunun doğrudan Donetsk'e saldıracağı belirtildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Yardımcısı Daniil Bezsonov, Ura.ru haber ajansına demecinde Donbass ve Kiev arasında büyük çaplı bir askeri çatışma durumunda Ukrayna ordusunun doğrudan Donetsk'e saldıracağını ifade etti.

Ukrayna güvenlik güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne ateş açtıklarında gerilimi tırmandıklarına dikkat çeken Bezsonov, "Kapsamlı harekatlar olacak mı? Olabileceğini düşünüyorum. Daha önce Ukrayna’nın Donetsk’in güney ve kuzey kesiminde (Gorlovka'yı Donetsk'ten kesmek için) saldırısını beklerken şimdi ise büyük çaplı taarruz durumunda saldırı doğrudan Donetsk'e yapılacak" diye konuştu.

Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk halk milislerinin Kalinovo-Borşevatoe köyünün yakınındaki mevzilerine ateş açtığı ve ek ateşkes tedbirlerin alındığı geçen temmuz sonlarından bu yana ilk kez topçu birliklerinin kullanıldığı belirtilmişti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ukrayna, 2014'ten bu yana Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. BM'nin verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.