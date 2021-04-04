Almanya Sağlık Bakanı, aşı olanlara hareket özgürlüğü vaat etti

Koronavirüs önlemlerine karşı isyan havasının estiği Almanya'da Sağlık Bakanı iki doz aşı olanlara hareket serbestisi müjdesi verdi. Spahn, iki doz aşı olan yurttaşların testsiz ve karantinasız seyahat, alışveriş, kuaföre gitme serbestisine sahip olacağını söyledi.

Almanya'da yurttaşlar Kovid-19 pandemisi önlemlerinden sabırlarının taştığını protestolarla dışa vururken, Sağlık Bakanı Jens Spahn iki doz aşı olanlara hareket serbestisi vaat etti, ancak kesin tarih vermedi.

Toplu aşılamanın temposunu artırmaya çalışan Sağlık Bakanı Jens Spahn, iki doz aşı olan yurttaşların testsiz ve karantinasız seyahat, alışveriş, kuaföre gitme serbestisine sahip olacağını söyledi. Aşılılara hareket serbestisi ayrıcalığının ne zaman yürürlüğe gireceğini ise belirtmedi.

Vaccinated Germans will be free to travel, shop, or have their hair done - Health Minister https://t.co/lfzYluSi0Y — RT (@RT_com) April 4, 2021

Almanya'nın birçok eyaletinde mağazalardan alışveriş yapabilmek veya kuaföre gidebilmek için koronavirüs testinin negatif olması şartı aranıyor. Almanya'ya hava yoluyla giriş yapan tüm yolcuların geldikleri ülkede korona testi yaptırması ve sonucunun negatif olduğunu ispatlaması isteniyor. Almanya'ya dönenlerin, ikamet ettikleri eyaletlerin düzenlemelerini dikkate almaları, test sonuçlarını ilgili sağlık dairelerine iletmeleri, gerekli görüldüğü takdirde karantinada kalmaları gerekebiliyor.

Almanya'nın bulaşıcı hastalıklarla ilgili yetkili sağlık kurumu Robert-Koch Enstitüsü (RKI), ikinci doz aşıyı en az 15 gün önce alan kişilerin yakın zamanda Kovid-19 testi negatif çıkanlara göre başkalarına virüs bulaştırma riskinin daha düşük olduğunu rapor etmişti. Raporda eldeki bulgulara göre aşılanan kişilerin virüsün yayılmasında rol oynamadığı belirtilmişti.

Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte bu rapora atıf yapan Sağlık Bakanı Spahn, pandeminin üçüncü dalgasının dizginlemesinin aciliyetine vurgu yaptı. Bununla birlikte iki doz aşı olanlara testi negatif çıkanlarla aynı muamelenin uygulanacağını belirtti.

Birkaç hafta içinde uygulamaya sokulabilir

Bahar ve yaz aylarında seyahat etmeyi planlayanlara, iki doz aşı olanlar için seyahat nedeniyle karantinaya girmenin kaldırılacağı müjdesini veren Sağlık Bakanı, "Şimdi bu bulguları federal eyaletlerle tartıştıktan sonra uygun zamanda yürürlüğe koyacağız" sözünü verdi. Gazete, yeni düzenlemelerin birkaç hafta içinde uygulanabileceğini öngördü.

Şimdilik 83 milyon içinde 4.3 milyon iki doz aşı oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 83 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 12'si en az bir doz , yaklaşık 4.3 milyonu iki doz aşı oldu.

Eylülde genel seçimlere gidecek Almanya'da 'meclisteki Naziler' lakabıyla eleştirilen anamuhalefet partisi Almanya için Alternatif (AfD), Spahn'ın önerisini eleştirdi. Aşırı sağcı partinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, bu önerinin 'aşı olanlara daha fazla özgürlük verilmesi olarak satıldığını' söyledi. Weidel, bunun 'aşı olmayanları veya olmak istemeyenleri etiketlemekten başka bir şey olmadığını ve aşı zorunluluğuna dönüşmesi ihtimali bulunduğunu' belirtti.

Nitekim Avrupa Komisyonu, AB dijital aşı kimliğinin 1 Haziran'da hazır olacağını açıklamış durumda. Yaz tatili için yapılan seyahatlerde de kullanılacak 'dijital yeşil kimlikte', yaptırılan aşıların yanısıra PCR ve hızlı testlerin sonuçları ile geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonlarına ilişkin bilgileri yer alacak. Komisyon, dijital yeşil kimliği, 'hareket özgürlüğüne imkan sağlayarak Avrupa yaşam tarzını geri getireceği' gerekçesiyle lanse ediyor.