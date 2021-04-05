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    Türkiye-Libya bayrakları

    Yunanistan: Libya’nın Türkiye ile anlaşmadan vazgeçmesi önemli

    © DHA
    Avrupa
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    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Libya’nın yabancı güçlerden ve paralı askerlerden kurtulması ve Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasından vazgeçmesinin önemli olduğunu belirtti.

    Peloni, bugünkü basın toplantısında ilk konu olarak Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Libya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Hükümet Sözcüsü, “Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Denidias ile birlikte yarın Libya’yı ziyaret edecek. Yunanistan’ın Trablus Büyükelçiliği açılışının teyit edileceği ziyaret komşu ülkeyle ilişkilerin yeniden başlamasının bir işareti” ifadesini kullandı.

    'Politik normalleşme çabalarını destekliyoruz'

    Yunanistan’ın Libya’daki yeni hükümeti desteklediğini söyleyen Hükümet Sözcüsü, “Yeni hükümetin, ülkeyi güvenilir ve kapsayıcı seçimlere ve bunun bir sonucu olarak politik normalleşme ve canlanmaya taşıma çabalarını destek vermeye hazırız. Yunanistan’ın Trablus Büyükelçiliği’nin yeniden açılması ve Bengazi’deki Başkonsolosluğu’nun yeniden oluşturulması, ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli beklentilerle birlikte, başta enerji, inşaat ve güvenlik olmak üzere tüm sektörlerde ikili işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.

    Libya bayrağı
    © REUTERS / Costas Baltas
    Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarından Libya ziyareti
    İki ülke ilişkilerindeki yeni sayfanın, uluslararası hukuk ilkelerine ve samimiyete dayalı yazılması umudunu dile getiren Peloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu yeni dönemde, topraklarındaki yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığı gibi kendisini aşağı çeken yüklerden kurtulmak Libya için önemli. Aynı zamanda asılsız olan ve uluslararası hukuku ihlal eden metinlerden de kurtulması önemli. Yunanistan, Libya ve Libyalıları iki taraflı temelde olsun veya Avrupa çerçevesi içinde olsun her şekilde desteklemeye hazır olduğunu açıklıyor”.

    Miçotakis’in yapacağı görüşmeler sırasında, Türkiye-Libya askeri işbirliği ve deniz yetki alanları anlaşmasının masaya yatırılacağını dile getiren Peloni, “Elbette Başbakan, muhataplarına Yunanistan’ın tutumunu anlatacak” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Trablus, Büyükelçilik, Diplomasi, Türkiye, Yunanistan, Libya
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