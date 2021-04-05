Donetsk'te Ukrayna'ya ait İHA ile öldürülen 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC), Ukrayna İHA’sının saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 5 yaşındaki Vladislav Shikhov'a, ailesi gözyaşları içinde veda etti. Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Aleksandrovskoye yerleşim bölgesindeki bir evin bahçesinde bulunan sivilleri hedef aldığını belirterek, "Ukraynalı askerlerin saldırısı sonucunda beş yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı" açıklamasını yapmıştı.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi Ukraynalı askerlere dava açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla açtığı ateş sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle silahlı çatışmada yasaklı yöntemlerin kullanıldığı gerekçesiyle ceza davası açmıştı.