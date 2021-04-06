Hollanda bandıralı ‘Eemslift Hendrika’ gemisinin tehlike sinyali göndermesi üzerine Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

350 ton ham petrol taşıyan Hollanda bandıralı geminin mürettebatı ölümden döndü https://t.co/DQibNDCVM2 pic.twitter.com/AdjaghAj1a — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 6, 2021

​Dev dalgalar arasında kalan geminin 12 mürettebatı kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameraya anbean kaydedildi.

Norveç medyası, geminin motorlarının durduğunu, 350 ton ham petrol, 50 ton da dizel yakıt taşıyan geminin alabora olması durumunda denizin petrolle kaplanacağını ifade etti.

Dalgalarla boğuşan gemiye helikopterle yaklaşan kurtarma ekipleri, 12 kişilik mürettebattan önce 8’ini kurtardı.

Dev dalgalarla mücadele etmek üzere 3 denizci ile gemide kalan kaptan, motorlar durunca Norveç kurtarma ekipleri tarafından gemiden alındı.