AB heyeti: Erdoğan'la samimi görüşme yaptık, Gümrük Birliği güncellenecek, sığınmacılara fon akışı sürecek

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst düzey iki yetkilisi AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin ardından, basın toplantısı düzenledi.

Michel:

* Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık.

* AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir.

* Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerini ve Yunan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

* BM gözetiminde Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını destekliyoruz ve gelecek haftalarda yapılacak toplantıyı dört gözle bekliyoruz.

* Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması olumlu bir adım oldu, bunun sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

* AB, (Türkiye ile) ekonomik işbirliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır.

* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ciddi endişe uyandırmaktadır.

Von der Leyen:

* Türkiye yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi; biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik; iki tarafa da fayda sağlayacak işbirliği alanlarını görüştük. Gidişatı gelecek hafta ve aylar belirleyecek.

* Erdoğan'la görüşmede dört ana başlık ele alındı.

* Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız.

* Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması, benzersiz bir çalışmadır. Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil, kamu-özel sektör işbirliğini daha güçlendirmenin yollarını da arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak.

* Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Komisyon, Türkiye'deki sığınmacılara destek olunması ve Türkiye'nin düzensiz geçişleri önlemesi ilkeleri uyarınca önerilerini kısa süre içinde sunacak. Türkiye'ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız.

Good first meeting with President @RTErdogan. Turkey has shown interest in re-engaging with the EU in a constructive way.



We are ready to work on a new momentum in our relationship ahead of the June #EUCO. https://t.co/OKK1gdo3TC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021

* Temel haklar ve hukukun üstünlüğü AB için elzemdir.

* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olması karşısında derinden endişeliyiz. Bu karardan geri dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Kadın ve çocuklara karşı şiddetle küresel mücadelede müttefiklere ihtiyacımız var.

* (HDP'nin kapatılması talebi, hapisteki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumu hatırlatılarak 'Doğu Akdeniz insan haklarından daha mı önemli' sorusu üzerine) İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. Örneğin AİHM'nin Kavala ve Demirtaş'la ilgili kararlarının çok net olduğunu konuşmaktayız. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemlidir. (AİHM 3 yıldan uzun süredir hapisteki Kavala ve 4 yıldan uzun süredir hapisteki Demirtaş'ın serhal serbest bırakılması yönünde karar vermişti.)

Von der Leyen, aynı zamanda Twitter hesabından açıklama yaparak, Michel ile birlikte görüşmelerde temel haklar ve hukukun üstünlüğüne saygının AB için elzem olduğunun altını çizdiklerini, bunun ilişkilerin olmazsa olmaz parçası olması gerektiğini duyurdu.

Today @eucopresident Michel and I clearly underlined in the talks that respect for fundamental rights and the rule of law are crucial for the EU.



This must be an integral part of our relationship. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021

Komisyon Başkanı, Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilebileceği olası alanlar olarak Erdoğan'la görüşmede daha güçlü ekonomik ilişkilerin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ve AB-Türkiye anlaşması temelinde göç yönetiminde daha iyi işbirliğinin ele alındığını belirterek ekledi: "Fakat bunun gerçekleşmesi için Türkiye bağlı olduğu uluslararası insan hakları kurallarına ve standartlarına saygı göstermek zorunda."

We discussed possible enhanced cooperation:



• Stronger economic ties

• Modernised Customs Union

• Better cooperation in migration management based on the EU-Turkey statement



But for this Turkey must respect international human rights rules & standards to which it committed pic.twitter.com/dg1mehEjYc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021

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