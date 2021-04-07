Lukaşenko: Bazı ülkelerdeki büyükelçilikleri açık tutmanın bir anlamı yok

Yurtdışındaki diplomatik temsilcilik ağının iyileştirilmesine ilişkin toplantıda konuşan Aleksandr Lukaşenko, "Bazı ülkelerde uzun yıllar boyunca edindiğimiz deneyim, Belarus diplomatik varlığının bu ülkelerde sürdürülmesinin perspektifli olmadığını ortaya koyuyor. Neden büyükelçiliklerimizin varlığını sürdürüp bütçe kaynaklarımızı onların idamesine harcayalım ki? En hafif tabirle, durma noktasına gelen alanlardan sorumlu Belarus diplomatların faydası nedir?" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, diplomasi alanında kısa süre önce Polonya ve Litvanya'yla yaptıkları gibi karşılılık koşulları dahilinde çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Diplomatik hizmet organları sisteminin 'yaşamdan kopmuş teorisyenlerin görev yaptığı kemikleşmiş bir yapıya' dönüşmemesinin önemli olduğunu kaydeden Lukaşenko, "En azından tüm ilgili konular BM platformlarında, New York, Cenevre veya Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlarda istişare edilebilir. Oralarda tüm dünyayla konuşma fırsatı var ve önyargıları nedeniyle bizimle teması donduran veya bize karşı yapıcılıktan uzak faaliyetler yürüten ülkelerde siyasi danışman bulundurmaya gerek yok" dedi.

Lukaşenko, Belarus'un bazı ülkelerde iyi işleyen dağıtım ağlarına sahip olduğunu hatırlatarak "Bu nedenle, elçiliklerdeki ticari temsilcilerimizle onların sayısını artırmaya gerek var mı? Belki de bu birimleri güncel sorunları çözmek için gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere kaydırmak daha verimli olabilir mi?" sorularını yöneltti.

Yurtdışında yeni kurumlar açmanın ana koşulu olarak yalnızca mevcut kaynakların yetkin bir şekilde yeniden dağıtılmasını esas alacaklarını tekrarlayan Lukaşenko, gereksiz personel fazlasının oluşmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.