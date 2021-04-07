Ukrayna'dan Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin kontrolün değiştirilmesi önerisi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan ateşkes ihlallerini Ukraina 24 televizyonuna değerlendiren Donbass Temas Grubu Ukrayna Temsilcisi Leonid Kravçuk, Kiev'in Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin kararların ana hatlarını belirleyecek yeni bir belge üzerinde çalıştığını kaydetti.

Kravçuk, "Ukrayna olarak beyan veya çağrı şeklinde ilgili bir belge hazırlayacağız. Şimdilik tam olarak nasıl adlandırılacağını bile bilmiyorum, ama Minsk platformunda henüz alınmamış bazı kararlar almamız gerektiğiyle ilgili olacağını söyleyebilirim. Bu kararların alınması ve uygulanmasının kontrol edilmesi gerektiğiyle ilgili bir belge olacak. Bunun nasıl yapılacağını önereceğiz ve katılımcıların veya tarafların bu belgenin anlamını kavrayıp kabul etmelerini umacağız" dedi.

Mart ayının sonunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donetsk'teki Şuma köyü bölgesinde meydana gelen çatışmada dört Ukrayna askerinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurmuştu. Devlet Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nı bölgeye göndererek, kendisinin de Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderleriyle görüşeceğini belirtmişti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.