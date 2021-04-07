Ukrayna, Donbass Temas Grubu'nun acil toplanmasını talep etti

Donbass Temas Grubu'nda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk, grubun Donbass'taki son gelişmelerle ilgili olarak acil toplanması talebinde bulundu.

Donbass Temas Grubu'nun Ukrayna heyetinin basın servisinden yapılan açıklamada, grubun geçen hafta gerçekleşen görüşmesinin ardından üç Ukraynalı askerin öldüğü, dört asker ve bir sivilin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna heyetinin başkanı Leonid Kravçuk, ateşkesin sürdürülmesine yönelik güçlü önlemlerin derhal kabul edilmesiyle ilgili konuları görüşmek üzere Üçlü Temas Grubu'nun acil olarak toplanmasına ilişkin Ukrayna girişimini desteklemek için AGİT yönetimine çağrıda bulundu" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ve uluslararası ortakların, 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınına benzeri görülmemiş askeri güç takviyesi' nedeniyle derin endişe duydukları belirtildi.

Rus basınına konuşan bir kaynak, Donetsk Halk Cumhuriyeti heyetinin Ukrayna’nın talep ettiği acil toplantıya katılmaya hazır olduğunu, ancak Kiev'den Donbass topraklarında bir çoçuk ve yaşlı bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını iletmesini talep ettiğini belirtti.

Daha önce, Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olduğunu ileri sürerek, Kiev'in Üçlü Temas Grubu'nun Minsk'teki toplantılarına katılmayacağını bildirmişti.

Buna karşılık Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Üçlü Temas Grubu'nun üç taraftan oluştuğunu, platform değişikliği için diğer taraflarında onayının alınması gerektiğini belirtmişti.

3 Nisan'da AGİT misyonu, Lugansk’ta ateşkes ihlallerinin sayısında on kat artış olduğunu ve Donetsk sınırında da durumun giderek kötüleştiğini duyurmuştu.