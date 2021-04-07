Sedat Peker'in Makedonya'da sahte evrakla ikamet ettiği ortaya çıktı: 'Djadin Ademovski' ismini kullanıyormuş

Sedat Peker'in sahte evraklarla Makedonya'da ikamet ettiği ortaya çıktı. Balkan Insight'in haberine göre; Peker'e sahte belge düzenleyen polisler tutuklandı.

Bir süre önce Türkiye'den ayrılan organize suç şebekesi lideri Sedat Peker'in Makedonya'da sahte evraklarla ikamet ettiği ortaya çıktı.

Balkan Insight'in haberine göre, Peker'e sahte belge düzenleyen polisler tutuklandı.

Kuzey Makedonya'da sahte evrak düzenlemekle suçlanan polislere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 polis memuru tutuklandı.

Makedonya İçişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgeleri veren polislerin tutuklandığını kaydetti.

Türkiye'den ayrılan Sedat Peker'in Makedonya'da sahte evraklarla ikamet ettiği ortaya çıktı. Balkan Insight'in haberine göre; Peker'e sahte belge düzenleyen polisler tutuklandı. Peker'in Makedonya'da Djadin Ademovski adını kullandığı öne sürüldü. pic.twitter.com/Uhm8thxxJF — Zagreb Radyosu (@zagrebradyonet) April 6, 2021

​Tutuklanan polislerin Sedat Peker'e de sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı. Basına yansıyan belgede, Peker adına düzenlenen sahte kimlikte Djadin Ademovski ismi yer alıyor. Peker'in Makedonya'da Djadin Ademovski adını kullandığı öne sürüldü.