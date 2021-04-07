Çekya, pandeminin başından itibaren 4 sağlık bakanı değiştirdi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Rusya'dan aşı tedariki konusunda baskı artarken, ülkeyi şiddetli şekilde etkilemeye devam eden Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana dördüncü sağlık bakanını bugün atadı. Daha önce Rusya'dan Sputnik V aşısı alımına karşı çıkan sağlık bakanı görevden alındı.

Prag Hastanesi müdürü Petr Arenberger, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde artışı devam ederken, ekim ayında göreve başlayan Jan Blatny'nin yerine sağlık bakanı olarak atandı.

Dnes jsem byl prezidentem republiky jmenován ministrem zdravotnictví ČR. Je mi ctí stát v čele tohoto resortu. Uděláme pro zdraví maximum! pic.twitter.com/ciy5lmUxKF — Petr Arenberger (@PArenberger) April 7, 2021

​Blatny’nin görevden alınmasının, Başbakan Babis'in test ve aşı planlamasını başarısız bulmasıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Sputnik V tedarikine karşı çıkmıştı

Blatny ayrıca, Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından onaylanmadan önce Macaristan'ın Rus aşısı Sputnik V'yi kullanmasına şiddetle karşı çıkmıştı.

Çekya, Sputnik V aşısına sıcak bakıyor

Başbakan Babis ise geçen hafta AB'deki aşı eksikliğinin Sputnik V tedariki ile giderebileceğini belirtmişti.

© AP Photo / Julien Warnand Çekya: AB, aşı konusunda dayanışma göstermiyor, bizi Rusya ile görüşmelere itiyor Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman da yeni bakan Arenberger'le gerçekleştirdiği görüşmede, "Her birimiz mümkün olduğu kadar çok aşı almak için çabalamalıyız. Maalesef selefiniz bu girişimleri engelliyordu" ifadelerini kullandı.

Zeman daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Çekya'ya Sputnik V aşısı göndermesini talep etmişti.

Arenberger de yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının klinik araştırmalar sonrasında kullanılmasına karşı çıkmayacağını söylemişti.

Çekya medyasından Sputnik V'ye övgü

Çek gazetesi Haló Noviny, Avrupalı yetkilileri Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi reddettikleri için eleştirmişti.

Haló Noviny yazarı Tomáš Cinka, Slovakları, Rus koronavirüs aşısını alabildikleri için överek Sputnik V için 'en iyilerinden biri' nitelendirmesinde bulunmuştu.

Salgının kontrolden çıktığı Çekya, nüfusa oranla dünyada en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda. Ülkede toplam vaka sayısı 1.5 milyona yaklaşırken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bini geçti.