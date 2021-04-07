Danimarka, koronavirüs pasaportu programını başlattı

Danimarka, dün bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak Kovid-19 pasaportu programını başlattığını açıkladı. Koronavirüs aşısının iki dozunu da olan ve testi negatif çıkanlara verilecek 'Coronapas' ile vatandaşlar belirli işletmelere girebilecek.

Danimarka, vatandaşların ülkedeki belirli işletmelere girebilmelerini sağlayan koronavirüs pasaportu programı 'Coronapas'i başlattı.

Yetkililer, zaruri olmayan işletmelerin açılması için uygulamanın başladığını ve aşılanma verilerine göre kademeli olarak diğer işletmeleri de kapsayacağını ifade etti.

Coronapas’ı almak için kişilerin 2 doz aşılanmış olmaları, 12 hafta önce koronavirüs geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde testlerinin negatif çıkmış olması gerektiği belirtildi.

Danimarka hükümeti programla ilgili hazırladığı açıklamada, “Koronapasaportu, bir vatandaşın aşılanmış olduğunu, daha önce enfekte olmuş (bağışıklık) veya son 72 saat içinde negatif test edilmiş olup olmadığına dair belgeyi gösterir” ifadelerini kullandı.

Program, hem mobil cihazlardan uygulama olarak kullanılacak hem de doküman şeklinde kullanılabilecek. Mayıs ayının sonunda, Coronapas uygulaması aşılama, test durumu ve bağışıklık hakkındaki çeşitli bilgileri tek bir kapsamlı çözümde bir araya getirecek.

Seyahati kapsamıyor

Kuaför, güzellik salonları ve sürücü okulları dahil olmak üzere belirli işletmelere, Coronapas ile giriş yapılacağı ve uygulamanın kademeli olarak Mayıs ayı içinde restoranlar gibi diğer işletmeleri de kapsayacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı ise Coronapas’i olmayanları işletmelerine alan işletme sahiplerine, 400 ila 6 bin Euro para cezası uygulanacağını açıkladı. İşletmelerde Coronapas’le açılma kararı, Mayıs ayı içinde nüfusun aşılanma oranına göre restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve sinemaları içerecek şekilde genişletilecek.

Coronapas programı, yaz sonuna kadar yürürlükte kalacak ve seyahati şimdilik kapsamayacak.

Danimarka, koronavirüs pasaportu programını başlatan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu.

5.8 milyon kişinin yaşadığı Danimarka'da nüfusun yaklaşık yüzde yedisi tamamen aşılanmış durumda. Yüzde 13.3'lük kısma ise en az bir doz aşı uygulandı. AstraZeneca aşının askıya alınması nedeniyle aşı süreci diğer Avrupa ülkelerine göre yavaşladı.