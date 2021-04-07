AB-Erdoğan görüşmesinin kanepe-gate artçısı yaşanıyor: Avrupa Komisyonu, kadın başkanın ayakta kalmasını eleştirdi

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından önem taşıyan Beştepe görüşmesindeki tek kadın olan ve protokolde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile aynı statüde olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kalması, Avrupa'da gündem oldu. Salonun ortasında AB ve Türkiye bayrakları önünde sadece iki tane tekli koltuk olması ve bunlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB liderlerini temsil eden Michel'in oturması karşısında von der Leyen'in yaşadığı şaşkınlığın yüzüne vurması, hayret jestleri yapması ve "Ehm" diye mırıldanması, sosyal medya ve medyada geniş yer buldu.

AB'nin icra organına başkanlık eden ve dolayısıyla bir nevi başbakanı konumunda olan Von der Leyen'in, sonunda Erdoğan-Michel ikilisinden biraz daha uzaktaki kanepeye, protokolde kendisinden aşağı statüdeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısına oturtulması, yoğun tartışma kopardı.

Bu anları Twitter'da paylaşan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, "Ehm, 'AB-Türkiye ilişkileri böyle olmamalı' için yeni bir terim" yorumuna 'Ona bir yer verin' ve 'kadın hakları' etiketlerini ekledi.

Avrupa'da Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkaran kararname yayımlamış Erdoğan'ın 'kadınlara muamelesinin bir başka göstergesi' yorumlarını beraberinde getiren bu manzaraya 'kanepe-gate' (sofa-gate) adı takılması üzerine Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer açıklama yaptı.

"Komisyon Başkanı'nın şaşkınlığa düştüğü apaçık ortada" diyen Sözcü Mamer, von der Leyen'e Michel ile tamamen aynı şekilde muamele edilmesi gerektiğini belirtti

Von der Leyen'in protokol açısından Michel ile aynı seviyede olduğunu ve bu sebeple görüşmede Erdoğan'ın yanında oturması gerektiğine işaret eden Komisyon Sözcüsü, "Von der Leyen, bu meseleleri önemli buluyor ve uygun şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyor ki, bu vakada öyle yapılmadığı açıkça ortada" dedi.

Mamer, bununla birlikte Komisyon Başkanı'nın 'protokol kurallarına karşı, görüşmelerin içeriğine öncelik vermeyi tercih ettiğini' sözlerine ekledi.

Kanape-gate skandalına Avrupalı siyasilerden eleştiri yağdı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyal Demokrat Grup Başkanı Iratxe Garcia, 'kadınları korumayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen Türkiye’de, şimdi de Avrupa Komisyonunun kadın başkanına resmi bir ziyarette yer verilmediğini, bunun utanç verici olduğunu' dile getirdi.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK — Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) April 6, 2021

AP'nin liberal vekillerinden Sophie in 't Veld, Erdoğan'ın önceki AB Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı ile üçlü erkek erkeğe fotoğraflarını kıyaslayarak 'tesadüf değil, kasıtlı' yorumunu yaptı.

And no, it wasn’t a coincidence it was deliberate.👇 Why was @eucopresident silent? https://t.co/LvObcyGpmL pic.twitter.com/dLUxuUr5B9 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 6, 2021

Hollandalı kadın siyasi, Michel’in von der Leyen’e yapılan muameleyi protesto etmemesini de kınadı.

Avrupa Komisyonu'nun eski üyelerinden Violeta Bulc, "Tam bir diplomatik fiyasko" paylaşımını yaptı.

What a diplomatic fiasco — Violeta Bulc (@Bulc_EU) April 7, 2021

​