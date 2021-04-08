Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na: Fakir ülkelerin borçlarını silin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünya finans yöneticilerine yaptığı çağrıda, koronavirüs pandemisinden etkilenen fakir ülkelerin borç yüklerinin azaltılması ve bu ülkelere küresel karar alma organlarında daha fazla söz hakkı verilmesi talebinde bulundu.

Papa Francis, IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı katılımcılarına yazdığı bir mektupta, Kovid-19 salgınının dünyayı sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle hesaplaşmaya zorladığını söyledi. Papa, bu krizlerin birbiriyle ilintili olduğunu belirtti.

Pope Francis urges IMF and World Bank to reduce debt burden of poor countries https://t.co/28rY5ROH8Z — Report on Business (@globebusiness) April 8, 2021

​Yazdığı mektupta Papa, "Dünya nüfusunda küçük bir azınlığın toplam servetin yarısına sahip olduğu, eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeli, iyileşme ve memnuniyet sağlamaz" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir küresel plan' çağrısı

© REUTERS Papa Francis: Mafya koronavirüs pandemisini kullanarak zenginleşiyor diyen Papa, 'yeni bir küresel plan' çağrısında bulundu.

Papa Francis, "En azından pandemiyle daha da kötüleşen en fakir ulusların borç yükünde önemli bir azaltmaya gidilmesi lazım" diye devam etti.

20 büyük ekonomiden oluşan grubun yöneticileri ise çarşamba günü alınan karar doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin ödemelerinin askıya alınma süresini uzattı. Ancak sivil toplum kuruluşlarının talep ettiği gibi 'borcu iptal etme' gibi bir durum söz konusu olmadı.

'Pazar yasaları sevgi yasasından üstün olamaz'

Papa ayrıca finans piyasalarının kamu yararı için çalışmalarını sağlayan yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi ve 'adil bir şekilde finanse edilen bir aşı dayanışması' çağrısında bulundu.

"Pazar yasalarının sevgi yasasından ve herkesin sağlığından üstün olmasına izin veremeyiz" diyen Papa, siyasilere ve iş insanlarına 'herkes için, özellikle de en savunmasız ve muhtaç olanlar için aşı sağlama' çağrısında bulundu.

Az gelişmiş Afrika ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama kampanyaları, Batı ülkelerinin, özellikle ABD ve İngiltere'nin çok gerisinde.