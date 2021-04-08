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    Avrupa'nın en eski 3 boyutlu haritası yeniden gün yüzüne çıkarıldı

    Avrupa'nın en eski 3 boyutlu haritası yeniden gün yüzüne çıkarıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Bilim insanları, Bronz Çağı'na ait 4 bin yıllık Saint Belec levhasının Avrupa'nın bilinen en eski üç boyutlu haritası olduğunu keşfetti.

    Arkeologlar, Paris yakınlarındaki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 4 bin yıllık Saint Belec levhasındaki motiflerin, Fransa'nın Bretonya bölgesindeki bir alanı tasvir ettiğini söyledi.

    ​Araştırmacı ekipten bir yetkili, "Paul du Chatellier tarafından 1900 yılında bir hendekte keşfedilen ve bir asırdır unutulmuş olan levha yakın zamanda yeniden keşfedildi" dedi.

    İlk olarak 1900'de keşfedilen, yüz yıldan fazla süre Fransa'da bir kalenin hendeğinde saklı kalan ve 2014'te kalenin mahzeninde bulunan levhanın 2 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Araştırmayı gerçekleştiren ekip, yapılan analizler sonucunda, Saint Belec levhasında 30 kilometre uzunluğa sahip Odet Nehri'ni çevreleyen alanın büyük bir kısmıyla eşleşen gravürlerin bulunduğunu doğruladı.

    Levhanın bir taş mezarın duvarlarından biri olarak kullanıldığına inanılırken araştırmacılar, "Levhanın kazınmış yüzü mezarın içine doğru çevrilmiş ve uçları gizlenmişti" açıklamasında bulundu.

    Arkeologların, Saint Belec konusundaki hipotezlerini doğrulamak için levhayı, Tuaregler gibi Avrupa tarihinin barbar kavimlerinden alınan diğer bulgularla karşılaştırdığı bildirildi.

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    Etiketler:
    3 boyutlu, harita, levha, Taş, Avrupa
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