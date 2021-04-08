Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker: EMA’nın incelemesi bittikten sonra Sputnik V’yi almalıyız

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avusturya’da yayın yapan ORF 2 televizyonunda yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) değerlendirmesini bitirdikten sonra AB’nin Rus Sputnik V aşısını satın alması gerektiğini ifade etti.

Juncker, “Avrupa İlaç Ajansı Sputnik’le ilgili değerlendirmesini bitirdikten sonra aşıyı satın almalıyız. Virüs sınır tanımıyor. Erişilebilir durumdalarsa hangi ülkeye ait olursa olsunlar, etkili aşıları kullanmalıyız” dedi.

Jean-Claude Juncker, sırf Rusya’da geliştirildiği için bir aşıyı reddetmenin doğru olmadığını belirtti.

EMA 4 Mart’ta Sputnik V aşısını değerlendirmeye başladığını duyurmuştu.