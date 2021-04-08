İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm'' diye konuştu. Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'diktatör' ifadesini kullandı.



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