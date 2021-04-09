Miçotakis: Yunanistan-Türkiye ilişkileri artık AB-Türkiye ilişkilerinin anahtarı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artık Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri için belirleyici olduğu mesajını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan kanalı STAR TV'ye verdiği röportajda Türkiye ile ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Yunan hükümetinin, Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler için belirleyici hale getirmekte başarılı olduğunu söyledi.

Röportajında, Ankara'nın Brüksel ile ilişkilerin meyvesini alabilmesinin artık 'Yunanistan ve Kıbrıs ile gerilim yaratmamaktan' geçtiğini savunan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Bildirisi ile riayet etmesini ve Yunan adalarından dönen sığınmacıları kabul etmesini beklediğini kaydetti.

Miçotakis, ayrıca komşu ülkenin 'iç krizini' Ege ve Akdeniz'e yansıtma eğiliminde olmayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Miçotakis, son Libya ziyareti ve yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmeye değindi.

Yunan lider, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakatın yasa dışı, hükümsüz ve açıkça Yunanistan'ın 'ulusal çıkarlarına zarar verdiğini' olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Miçotakis, yeni Libya hükümetinin, iki ülke arasındaki deniz sınırları konusunda Yunanistan ile doğrudan müzakerelere başlama yönündeki istekliliğini olumlu bir adım olarak gördüğünü dile getirdi.