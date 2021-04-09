'Polisiye gerilimleri aratmayan' plan: Eski sevgilisine zarar vermek için 'dark web' üzerinden Bitcoin'le adam tuttu

Eski sevgilisine bir yandan mesaj ve çiçekler yollamaya devam ederken bir yandan kendisine zarar vermesi için 'dark web' üzerinden kiraladığı birine Bitcoin ile ödeme yapan bir kişi, polisin iz sürmesi sonucu yakalandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da eski kız arkadaşını sakatlaması için 'dark web' üzerinden bir kişiye dijital para birimi Bitcoin ile 10 bin euro teklif eden adam ev hapsine alındı. İtalyan ve AB Polis Teşkilatı (Europol) yetkililerinin takibi aldığı bu kişi, kadın zarar görmeden yakalandı; para verip tuttuğu saldırganın ise henüz kimliği tespit edilemedi.

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yaşayan bir bilgi teknolojisi uzmanı olan 40 yaşındaki zanlı, ilk belirlemelere göre, Temmuz 2020'de 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşından ayrıldıktan sonra 'dark web'e başvurdu.

Ana arama motorlarının erişemediği ve özel bir yazılımla girilebilen bir internet alanı olan dark web'in ismi sıklıkla siber suçlarla birlikte anılıyor.

Polis açıklamasına göre zanlı, 'dark web'deki bir internet sitesi üzerinden kendine bir 'tetikçi' buldu ve bu kişiye, eski kız arkadaşının yüzüne asit fırlatıp sırtından sakatlaması için para teklif etti. 4 parça halinde yapılan ödemenin ilkinin ardından dahi zanlı eski sevgilisine mesaj ve çiçekler yollamaya devam etti.

Bununla birlikte kiraladığı saldırgana kadının ev adresini ve Facebook hesap bilgilerini yollayan zanlının bu mesajlarının şubatta başka bir ülke polisi tarafından tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Zanlı ile kiraladığı saldırganın mesajlaşmaları, kullanıcı verilerini gizlemeyip 'dark web'e girmeye yarayan Tor ağı üzerinden yapıldı. Ancak Europol, Bitcoin ödemesi yapan bu kişinin kimliğini tespit etti ve İtalya'da yaşadığını belirledi. Bunun üzerine şubat sonunda zanlının Milano'daki evi arandı.

Şu anda ev hapsinde bulunan zanlı 'ağırlaştırılmış taciz ve yaralama girişimi' ile suçlanıyor.

İtalya Posta ve İletişim Polisi'nden yapılan açıklamada zanlının planının polisiye gerilim filmi senaryosunu aratmadığına vurgu yapıldı.

"It looks like the plot of a contemporary thriller," Italy's Postal and Communication Police said in a statement. https://t.co/lWjlajZe8L — Valentina Pasquali (@VPasquali) April 8, 2021

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