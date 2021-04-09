Kayıt
14:32 09 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kanape-gate (sofagate): Beştepe'deki salonun ortasında AB ve Türkiye bayrakları önünde sadece iki tane tekli koltuk olması ve bunlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in oturması karşısında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaşadığı şaşkınlık

    Michel'den savunma: Ankara küçük düşürücü davranmadı, devlet başkanı konumundayım, ilişkilerin hayrına tepki veremedim

    © AFP 2021 / -
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 219
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1044218496_0:48:2430:1414_1200x675_80_0_0_151bc3876363e9bf4d511b204465eee6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104091044232044-michelden-savunma--ankara-kucuk-dusurucu-davranmadi-devlet-baskani-konumundayim-iliskilerin-hayrina/

    Beştepe'deki 'kanepe-gate skandalının' sorumlusu pozisyonuna düşen AB Konseyi Başkanı, savunmaya çekildi. Oturma düzenini kendisinin devlet başkanı, komisyon başkanının hükümet başkanı kabul edilmesiyle açıklayan Michel, hem "Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü eylem yoktu" hem de "İlişkilere zarar vermemek için tepki gösteremedim" dedi.

    Salı günü Beştepe kabulünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uzakta oturtulmasıyla ilgili suçlamalar hız kesmeden havada uçuşurken, suçu Ankara'ya atmasına rağmen kadın çalışma arkadaşının haklarını korumadığı gerekçesiyle suçlamaların hedefi olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel bir açıklama daha yaptı.

    Facebook paylaşımında 'kanepe-gate (sofagate) skandalını' "Türk yetkililerin protokol kurallarını katı yorumlaması nedeniyle rahatsız edici bir durum ortaya çıktı: Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta daha düşük seviyedeymiş gibi bir muamele yapıldı" diye izah eden Michel, buna rağmen "Senden devlet adamı olmaz" tarzı eleştiri, karikatür ve memelerin hedefi olması üzerine Les News 24'e konuştu.

    Olayı 'Von der Leyen'e protokol hakareti' diye sunan, '#Sofagate etiketi altında Avrupa kurumlarının iki başkanı arasındaki cinsiyetçi karakterli eşitsiz muamele hakkında birçok yorum yapıldığını belirten' ve 'Brüksel'de kızgınlığın hakim olduğunu' aktaran Belçika kanalı, eski Belçika Başbakanı Michel'le de röportaj yaptı. 

    Erdoğan'ın tekli koltuğunun yanına sadece bir tane tekli koltuk konulması ve Komisyon Başkanı'nın daha uzaktaki üçlü kanepeye oturtulmasını kendi protokol ekibinin ayarladığı suçlamalarına yanıt veren AB Konseyi Başkanı, bir kez daha üzüntüsünü ifade ederek, "Benim protokol yetkililerim Türk yetkililerle biraraya gelerek düzenlemeleri çalıştı. Ama oturma düzeninin böyle olduğunu düşünemedim" savunmasını yaptı.

    "Sergilenen görüntü hoş değildi, ancak iddiaların aksine Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" diye konuşan Michel, kadın başkanın başına gelenleri "Üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı da hükümet başkanı olarak kabul ediliyor" diye açıkladı.

    "Genel olarak Türkiye bütün ziyaretimiz esnasında gereken ehemmiyeti gösterdi, bunu inkar edemem" vurgusunu yapan AB Konseyi Başkanı, diğer yandan Von der Leyen'in başına gelenlere 'Türkiye ile diplomatik ilişkilere çok daha ciddi zararlar vereceğini düşündüğü için tepki veremediğini' söyledi. "Bu, Türkiye ile daha az olumsuz bir ilişkiye sahip olma şansımızı yok ederdi" dedi.

    Erdoğan'la görüşmede terörle mücadele, göç, ekonomi politikalarını ele aldıklarını hatırlatarak "Avrupa-Türkiye ilişkileri tarihindeki bu siyasi anın daha büyük resmini görmenizi isterim" ifadesini kullanan Michel, Erdoğan'la görüşmedeki asıl meselelerin kanepe-gate'in gölgesinde kaldığından yakındı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yüksek teknolojiye sahip köpekler, ortamı duymak ve görmek amacıyla sensörler ve yapay zeka teknolojisini kullanıyor.
    Çinli robot firmasından yeni robot köpek
    Karikatür
    Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet