Michel'den savunma: Ankara küçük düşürücü davranmadı, devlet başkanı konumundayım, ilişkilerin hayrına tepki veremedim

Beştepe'deki 'kanepe-gate skandalının' sorumlusu pozisyonuna düşen AB Konseyi Başkanı, savunmaya çekildi. Oturma düzenini kendisinin devlet başkanı, komisyon başkanının hükümet başkanı kabul edilmesiyle açıklayan Michel, hem "Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü eylem yoktu" hem de "İlişkilere zarar vermemek için tepki gösteremedim" dedi.

Salı günü Beştepe kabulünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan uzakta oturtulmasıyla ilgili suçlamalar hız kesmeden havada uçuşurken, suçu Ankara'ya atmasına rağmen kadın çalışma arkadaşının haklarını korumadığı gerekçesiyle suçlamaların hedefi olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel bir açıklama daha yaptı.

Facebook paylaşımında 'kanepe-gate (sofagate) skandalını' "Türk yetkililerin protokol kurallarını katı yorumlaması nedeniyle rahatsız edici bir durum ortaya çıktı: Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta daha düşük seviyedeymiş gibi bir muamele yapıldı" diye izah eden Michel, buna rağmen "Senden devlet adamı olmaz" tarzı eleştiri, karikatür ve memelerin hedefi olması üzerine Les News 24'e konuştu.

Belgian cartoonist Kroll on #SofaGate

Charles Michel: Ursula, won’t you make us coffee?

Erdogan: You really know how to talk to women, Charles. https://t.co/aoduUwjnKm — Valentina Pop (@valentinapop) April 9, 2021

Olayı 'Von der Leyen'e protokol hakareti' diye sunan, '#Sofagate etiketi altında Avrupa kurumlarının iki başkanı arasındaki cinsiyetçi karakterli eşitsiz muamele hakkında birçok yorum yapıldığını belirten' ve 'Brüksel'de kızgınlığın hakim olduğunu' aktaran Belçika kanalı, eski Belçika Başbakanı Michel'le de röportaj yaptı.

▶️Replay

"Un affront protocolaire" aux airs d’incident diplomatique : Charles Michel, président du Conseil européen, est revenu en détail sur l'incident du "Sofagate". @CharlesMichel @eucopresident @joancondijts https://t.co/Wg9mzizhCs — LN24 (@LesNews24) April 9, 2021

Erdoğan'ın tekli koltuğunun yanına sadece bir tane tekli koltuk konulması ve Komisyon Başkanı'nın daha uzaktaki üçlü kanepeye oturtulmasını kendi protokol ekibinin ayarladığı suçlamalarına yanıt veren AB Konseyi Başkanı, bir kez daha üzüntüsünü ifade ederek, "Benim protokol yetkililerim Türk yetkililerle biraraya gelerek düzenlemeleri çalıştı. Ama oturma düzeninin böyle olduğunu düşünemedim" savunmasını yaptı.

#AB Konseyi Baskani @eucopresident Charles Michel « koltuk » ve protokol konusunda yasanan olaylarla ilgili olarak @LesNews24 kanalinda aciklamalarda bulunuyor. pic.twitter.com/jUcdAcHJsw — Guldener Sonumut (@Pashabxl) April 8, 2021 “Olaydan dolayi üzgünüm “. Brnim protokol yetkililerim Türk yetkililerle biraraya gelerek düzenlemeleri çalıştılar. Ama oturma düzeninin böyle olsuğunu düşünemedim. — Guldener Sonumut (@Pashabxl) April 8, 2021

"Sergilenen görüntü hoş değildi, ancak iddiaların aksine Türkiye’den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" diye konuşan Michel, kadın başkanın başına gelenleri "Üçüncü ülkelerde AB Konseyi Başkanı devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı da hükümet başkanı olarak kabul ediliyor" diye açıkladı.

"Genel olarak Türkiye bütün ziyaretimiz esnasında gereken ehemmiyeti gösterdi, bunu inkar edemem" vurgusunu yapan AB Konseyi Başkanı, diğer yandan Von der Leyen'in başına gelenlere 'Türkiye ile diplomatik ilişkilere çok daha ciddi zararlar vereceğini düşündüğü için tepki veremediğini' söyledi. "Bu, Türkiye ile daha az olumsuz bir ilişkiye sahip olma şansımızı yok ederdi" dedi.

Erdoğan'la görüşmede terörle mücadele, göç, ekonomi politikalarını ele aldıklarını hatırlatarak "Avrupa-Türkiye ilişkileri tarihindeki bu siyasi anın daha büyük resmini görmenizi isterim" ifadesini kullanan Michel, Erdoğan'la görüşmedeki asıl meselelerin kanepe-gate'in gölgesinde kaldığından yakındı.