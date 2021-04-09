İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in vefat ettiği duyurdu.

Açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri yer aldı.

Prens Philip 99 yaşındaydı.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

​Prens Philip, 16 Şubat'ta rahatsızlanarak Edward Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavinin ardından Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti. Daha sonra ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St. Bartholomew Hastanesi'ne transfer edilmiş ve burada kalp operasyonu geçirmişti. Operasyonun başarılı geçtiği açıklanmıştı.

Prens Philip'in taburcu olurken basına yansıyan fotoğrafları kamuoyunda endişe yaratmıştı.

Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirmiş, bu süre Prens Philip'in şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre olmuştu.

Prens Philip haziran ayında 100 yaşına girecekti.

2. Elizabeth ile Prens Philip 73 yıllık evliydi.