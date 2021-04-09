Can kayıplarının arttığı İtalya'da 'Yanlış insanlar mı aşılanıyor?' sorusu gündemde

Çoğu Batı Avrupa ülkesi, kısıtlamalar ve aşılama kampanyaları ile ölüm oranlarını düşürmeyi başarırken, İtalya’da ölüm oranlarının, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı oranda doz aşı miktarının uygulanmasına rağmen düşmemesi "Yanlış insanlar mı aşılanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

AB ülkeleri arasında nüfusu en yaşlı ülke olan İtalya, çoğu ülkeden daha fazla oranda aşılanması gereken yaşlı nüfusa sahip. Şubat ayındaki verilere göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diğer AB ülkelerine göre daha hızlı yayıldığı biliniyor. Aynı zamanda yeni ve daha ölümcül varyantlar İtalya'da ve kıtanın başka yerlerinde etkisini gösteriyor.

'Yaşlılar savunmasız bırakılıyor'

Ancak bazı bilim insanları ve veri analistleri, İtalya'nın aşılama kampanyasının buna yol açtığını belirtiyor. Ülke nüfusunda büyük bir yer kaplayan yanlış popülasyonun aşılanmadığı, genç işçilere aşırı öncelik verildiği ve yaşlıların savunmasız bırakıldığı belirtiliyor.

İmmünolog ve hükümete tavsiyelerde bulunan bilimsel komite üyesi, "Son üç ayda işler uygun şekilde yapılmadı, bu açıkça görülüyor. Aksi takdirde, şu anda olduğu gibi her gün 300, 400 ölüm yaşamazdık" dedi.

AB ülkeleri arasında İtalya, 70 yaş üstünün aşılanmasında alt sıralarda yer alıyor. Bu grup, koronavirüsün İtalya'da yarattığı tahribata karşı hala oldukça savunmasız durumda. Bu yaş grubunun sadece yüzde 2'sinden biraz fazlası şu ana dek aşılandı. Ülkede diğer yaş grupları ise, 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlar dahil, daha yüksek oranda aşılanmış durumda.

Koronavirüs kaynaklı can kayıplarında ortalama sadece 2 yaş düştü. Aralık ayında ölümlerde ortalama yaş 81 iken şimdi ancak 79'a geriledi.

Toplam can kaybı 130 bini aştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'da, 8 Nisan itibaryla vaka sayısı 3 milyon 720 bin olarak kaydedildi. Toplam can kaybının 130 bini aştığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 milyonun üzerinde.