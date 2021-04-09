Kayıt
15:30 09 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Can kayıplarının arttığı İtalya'da 'Yanlış insanlar mı aşılanıyor?' sorusu gündemde

    Can kayıplarının arttığı İtalya'da 'Yanlış insanlar mı aşılanıyor?' sorusu gündemde

    © AP Photo / Gregorio Borgia
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044233184_0:56:3072:1784_1200x675_80_0_0_db77c5259ab2c7fb0265485163b4956b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104091044233150-can-kayiplarinin-arttigi-italyada-yanlis-insanlar-mi-asilaniyor-sorusu-gundemde/

    Çoğu Batı Avrupa ülkesi, kısıtlamalar ve aşılama kampanyaları ile ölüm oranlarını düşürmeyi başarırken, İtalya’da ölüm oranlarının, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı oranda doz aşı miktarının uygulanmasına rağmen düşmemesi "Yanlış insanlar mı aşılanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

    AB ülkeleri arasında nüfusu en yaşlı ülke olan İtalya, çoğu ülkeden daha fazla oranda aşılanması gereken yaşlı nüfusa sahip. Şubat ayındaki verilere göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diğer AB ülkelerine göre daha hızlı yayıldığı biliniyor. Aynı zamanda yeni ve daha ölümcül varyantlar İtalya'da ve kıtanın başka yerlerinde etkisini gösteriyor.

    'Yaşlılar savunmasız bırakılıyor'

    Ancak bazı bilim insanları ve veri analistleri, İtalya'nın aşılama kampanyasının buna yol açtığını belirtiyor. Ülke nüfusunda büyük bir yer kaplayan yanlış popülasyonun aşılanmadığı, genç işçilere aşırı öncelik verildiği ve yaşlıların savunmasız bırakıldığı belirtiliyor.

    © REUTERS / Matteo Bazzi
    Sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırdığı ortaya çıkan 78 yaşındaki İtalyan belediye başkanı istifa edeceğini duyurdu
    İmmünolog ve hükümete tavsiyelerde bulunan bilimsel komite üyesi Sergio Abrignani, "Son üç ayda işler uygun şekilde yapılmadı, bu açıkça görülüyor. Aksi takdirde, şu anda olduğu gibi her gün 300, 400 ölüm yaşamazdık" dedi.

    AB ülkeleri arasında İtalya, 70 yaş üstünün aşılanmasında alt sıralarda yer alıyor. Bu grup, koronavirüsün İtalya'da yarattığı tahribata karşı hala oldukça savunmasız durumda. Bu yaş grubunun sadece yüzde 2'sinden biraz fazlası şu ana dek aşılandı. Ülkede diğer yaş grupları ise, 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlar dahil, daha yüksek oranda aşılanmış durumda.

    Koronavirüs kaynaklı can kayıplarında ortalama sadece 2 yaş düştü. Aralık ayında ölümlerde ortalama yaş 81 iken şimdi ancak 79'a geriledi.

    Toplam can kaybı 130 bini aştı

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'da, 8 Nisan itibaryla vaka sayısı 3 milyon 720 bin olarak kaydedildi. Toplam can kaybının 130 bini aştığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 milyonun üzerinde.

    İlgili konular:

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı'na: Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın
    Açık artırma satışı durduruldu: Tablo, İtalyan ressam Caravaggio'ya ait olabilir
    Akşener: Biz rekabet edebiliriz ama İtalya Başbakanı'nın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye kınama
    İtalya Başbakanı'nın Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepkiler: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın
    Etiketler:
    pandemi, Aşılama, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yüksek teknolojiye sahip köpekler, ortamı duymak ve görmek amacıyla sensörler ve yapay zeka teknolojisini kullanıyor.
    Çinli robot firmasından yeni robot köpek
    Karikatür
    Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet