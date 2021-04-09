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    AB'nin iki başkanı Charles Michel ile Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan ile video görüşmesine girmeden önce dirsek selamı verirken

    Kanepe-gate Yalan Rüzgarı'na döndü: AB Türkiye Delegasyonu AB Konseyi Başkanı'nın ekibini, onlar da Ankara'yı suçladı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'un AB'nin iki başkanının Ankara ziyareti hazırlıkları sırasında Michel'in ekibi tarafından dışlandıklarını Brüksel'e ilettiği ortaya çıktı. Michel'in ekibi ise 'hazırlık toplantısında zirvenin yapılacağı odaya Erdoğan'ın ofisine çok yakın olduğu gerekçesiyle alınmadıklarına' dair açıklama yaptı.

    Salı günü Beştepe kabulünde AB Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında otururken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Erdoğan'dan uzakta oturtulmasıyla ilgili 'kanepe-gate skandalı' 'Yalan Rüzgarı' gibi pembe diziler tarzında ilerlerken, suçlamaların ardı arkası kesilmiyor.

    AB'nin iki başkanı arasında rekabet olduğu, Michel'in kendisini Von der Leyen'in üstünde gördüğü, Michel'in protokol ekibinin Türk tarafını oturma düzeniyle ilgili yönlendirdiğine dair haberlerin ardından, AB Dış İlişkiler Servisi'ne bağlı olan Ankara'daki AB Türkiye Delegasyonu'nun ziyaret hazırlıkları sırasında Michel'in ekibi tarafından dışlandığı ortaya çıktı.

    Politico'ya konuşan AB diplomatları, pandemi nedeniyle Von der Leyen'in protokol ekibi Ankara'ya gitmezken, protokol hazırlıklarında Michel'in ekibinin kontrolü üstlendiğini söyledi.

    Bir AB diplomatı, Von der Leyen'in protokol ekibinin görevini üstlenmesi gereken Ankara'daki AB Türkiye Delegasyonu'nun hazırlıklar sırasında dışlandığını aktardı.

    Haberde bu görüşün AB Türkiye Delegasyonu tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

    Buna göre AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 6 Nisan'da Brüksel'e gönderdiği notta, "Tüm iletişimde Delegasyon'un tek temas noktası olması gerektiği konusunda Türk tarafına ısrarcı olduk ve iletişimimizde her iki başkana ve heyetlerine eşit muamele ihtiyacı hakkında hep açık olduk" dedi.

    Meyer-Landrut, 'buna rağmen AB Konseyi Başkanı'nın bir protokol memurunun da içinde bulunduğu bir ekibi önceden gönderdiğini, bu memurun Türk protokol ekibiyle doğrudan temas kurduğunu ve bu durumun Türk tarafıyla etkili iletişim ve koordinasyonu zorlaştırdığını' yazdı.

    AB Konseyi Genel Sekreteri Protokol Direktörü Dominique Marro ise bilgilendirme notu yayımlayarak, 'protokol yetkililerinin hazırlık toplantısında talepte bulunmalarına rağmen zirvenin yapılacağı odaya önceden alınmadıklarını, Türk yetkililerin 'Erdoğan'ın ofisine çok yakın olduğu' gerekçesiyle kendilerini odaya sokmadığını' iddia etti.

    Bilgi notunda, hazırlık toplantısına Konsey'in protokol servisinin katıldığı, Komisyon'un protokol servisinin katılmadığı, sadece Von der Leyen'ın güvenliğinden sorumlu bir görevlinin hazır bulunduğu, AB Türkiye Delegasyonu'nun da bir bölgesel güvenlik görevlisi hariç tutulursa toplantıya katılmadığı sıralandı.

    AB Konseyi Genel Sekreterliği Protokol Müdürü, ziyaret şartlarının kısa süreyle incelendiğini, ancak toplantı ve yemek odalarının görülmesine, bu yönde talepte bulunulmasına karşın Türk tarafınca izin verilmediğini, Türk tarafının bunu odaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine yakın olmasıyla gerekçelendirdiğini aktardı.

    Marro, "Eğer yüz yüze görüşmenin yapılacağı oda ziyaret edilmiş olsaydı, ev sahiplerimize nezaket gereği AB Komisyonu Başkanı için kanepeyi kaldırıp yerine iki tane tekli koltuk yerleştirmelerini önerirdik" dedi.

    Michel gibi Marro da protokolde esasında statü açısından AB Konseyi Başkanı'nın Avrupa Komisyonu Başkanı'nın üzerinde olduğunu, sorunun bundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

    Öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

    Etiketler:
    Ursula von der Leyen, Charles Michel
    Topluluk kurallarıTartışma
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