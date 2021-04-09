Fransa'da kaçak restoranlara Kovid-19 operasyonu: Ünlü şef ve iş insanı gözaltına alındı

Fransa’da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda Kovid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanırken, gizli yemekler düzenledikleri iddia edilen şef Christophe Leroy ile iş insanı Pierre-Jean Chalencon gözaltına alındı.

Fransa'da geçen hafta bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yiyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını deldiği ileri sürülmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Gizli yemekler organize etmekle suçlanan ünlü şef Christophe Leroy ve milyoner iş insanı Pierre-Jean Chalencon gözaltına alındı.

'Başkalarının hayatını riske atma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Paris Başsavcısı Remy Heitz, Leroy ve Chalencon hakkında 'başkalarının hayatını riske atma' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis, yemeklerin düzenliği iddia edilen ve Chalencon'a ait olan etkinlik mekanı Palais Vivienne ile Leroy'un evinde arama gerçekleştirdi.

5 jours après les révélations de M6 autour des dîners clandestins chez Pierre-Jean Chalençon, la police judiciaire est sur place pour des perquisitions au Palais Vivienne. pic.twitter.com/ctm7K8stDM — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 8, 2021

​Leroy'un avukatı ise müvekkilinin organize ettiği yemeklerin gizli restoranlarda değil, kuralları ihlal etmeyecek şekilde şahısların evlerinde verildiğini savundu.

Görüntüler yayınlanmıştı

M6 televizyon kanalı, Paris'in üst düzey bir bölgesindeki restoranda gerçekleşen yemeğin gizli kamera görüntülerini yayınlamıştı. Videoda ne yemek yiyenlerin ne de personellerin maske takmadıkları görülüyordu.

🔴 Balancé par Pierre-Jean Chalençon, Le chef Christophe Leroy nie fermement toute implication dans un restaurant clandestin.



« Je n'ai aucun restaurant »#OnVeutDesNoms #RestaurantsClandestins pic.twitter.com/iMkgJfak0K — Cogito ergo sum (@Libre_Insolent) April 5, 2021

​Fransa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün restoran ve kafeler beş aydır kapalı.