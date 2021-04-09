Yunanistan'da AstraZeneca aşısının 30 yaş altındakilere uygulanması durduruldu

Yunanistan Aşılama Komitesi, AstraZeneca'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Ulusal Aşılama Komitesi, mevcut tüm verileri değerlendirdikten sonra, yalnızca 30 yaş ve üstü kişilere AstraZeneca aşısı uygulanmasını önermektedir" denildi.

Karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir bağlantı bulunduğunu açıklamasının ardından alındı.

Greece restricts use of AstraZeneca vaccine to over-30s https://t.co/nw58x6EyJM pic.twitter.com/WTwyie5mrU — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) April 9, 2021

​Yunanistan geçen ay, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının, EMA'dan bir açıklama gelene kadar kullanılmaya devam edileceğini açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 378.997 kişiye AstraZenaca aşısı uygulandı. Ayrıca 2 milyondan fazla kişiyi aşılamak için Pfizer ve Moderna aşıları da kullanıldı.

Yunanistan'da şimdiye kadar 288 bin 230 koronavirüs vakası görülürken, 8 bin 680 kişi ise hayatını kaybetti.

Birçok ülkeden askıya alma kararı

AstraZeneca'nın aşıları kan pıhtılaşmasına sebep olduğu vakaların ardından birçok ülkede askıya alınmıştı. Hollanda, Kanada, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler aşının 50 ya da 60 yaş altındakilere yapılmasını durdururken, İngiltere yaş sınırını 30 olarak açıklamıştı.